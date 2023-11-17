17 ноября, 12:09
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильская артиллерия нанесла удары по 14 поселкам на юге Ливана

Как сообщил новостной портал Naharnet ​​​​​​, житель большей части населенных пунктов из покинули

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным районам Ливана в ответ на атаки бойцов вооруженного крыла "Хезболлах".

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Как сообщил новостной портал Naharnet , под израильский обстрел попали 14 населенных пунктов в восточном и западном секторах юга, большая часть из них покинута жителями. Поступили сведения о материальном уроне, пострадавших нет.

Бойцы шиитских формирований нанесли во второй половине дня серию новых ударов по израильским позициям. В Telegram-канале "Хезболлах" сообщает о прямом попадании ракет по военным объектам противника в Эль-Маликии и Эль-Мердже, снаряды разорвались также возле армейской казармы в еврейском поселении Рамим. Израильская сторона не приводит сведений о последствиях этих вооруженных вылазок.

По данным Ливанского общества Красного Креста, жертвами военной эскалации, которая продолжается в пограничных районах с 8 октября, стали 11 мирных жителей. "Хезболлах" и палестинские радикальные группировки потеряли 84 бойца.

Из-за обстрелов и авианалетов покинули свои дома свыше 40 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где беженцев временно расселяют в школах. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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