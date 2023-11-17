WSJ: западные чиновники не видят стратегической пользы от поставок вооружений для ВСУ

По данным газеты, западные официальные лица считают, что "ни одна система вооружений, поставленная Украине, пока не принесла стратегических результатов на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Западные чиновники не видят в зоне военных действий на Украине стратегической пользы от вооружений, поставленных Киеву. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, западные официальные лица считают, что "ни одна система вооружений, поставленная Украине, пока не принесла стратегических результатов на поле боя". В то же время чиновники утверждают, что решающее значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время имеет "пополнение войск и боеприпасов". "Украина не располагает ни тем, ни другим, а Запад не смог сравниться с Россией в производстве вооружений", - отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский признал в пятницу, что украинской армии придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. По его словам, фокус западных стран смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Украина, в частности, уже стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов, добавил Зеленский.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по прибытии на встречу Совета ЕС 14 ноября, что ЕС следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов в течение года не будет выполнена. Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель 13 ноября сообщал, что пока Украине в 2023 году поставили 300 тыс. снарядов. Задача предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет была сформулирована Боррелем в конце февраля 2023 года, утверждена странами ЕС и позиционировалась как средство поддержки наступления ВСУ, которое ожидалось весной.