СМИ: команда Байдена планирует использовать TikTok для привлечения молодых избирателей

Как сообщил портал Axios, штаб действующего президента США пока не пользуется платформой и старался влиять на электорат через блогеров и представителей Демократической партии, которые там зарегистрированы

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб американского президента-демократа Джо Байдена обсуждает возможность зарегистрироваться в китайской социальной сети TikTok для привлечения молодых избирателей на президентские выборы в ноябре 2024 года. Об этом сообщил портал Axio со ссылкой на источники.

Он отмечает, что штаб Байдена пока не пользуется платформой и старался влиять на электорат через блогеров и представителей Демократической партии, которые зарегистрированы в TikTok. Как сообщает Axios, в последнее время несколько представителей Демократической партии создали страницы в TikTok, желая тем самым привлечь внимание молодого поколения, чьи голоса особенно важны для демократов на предстоящих выборах. Страницами в китайской соцсети обзавелись губернаторы-демократы нескольких американских штатов: Гретхен Уитмар (Мичиган), Гэвин Ньюсом (Калифорния), Джош Шапиро (Пенсильвания), а также сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер и сенатор от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. "Я пытаюсь дотянуться до каждого, где бы он ни находился. <...> Именно поэтому я говорил, что необходимо присутствовать на всех платформах и проявлять активность в них в рамках работы моей администрации", - сказал в интервью порталу Шапиро.

По оценке Axios, представители Республиканской партии избегают пользоваться TikTok из-за опасений, что власти КНР якобы могут получать через приложение доступ к персональным данным владельцев аккаунтов. Демократы же к идее регистрироваться в этой соцсети относятся по-разному.

Власти США не раз высказывали опасения в отношении использования китайской социальной сети TikTok. По оценкам американских спецслужб, китайская социальная сеть представляет угрозу национальной безопасности. По версии директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, китайские власти имеют возможность добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать то, какого рода материалы размещаются в этой социальной сети. В бюджет США на 2023 финансовый год было включено в том числе положение о запрете для госслужащих использовать приложение на рабочих устройствах.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance. Число активных пользователей платформы превышает 1 млрд, ее приложение было загружено больше 3 млрд раз.