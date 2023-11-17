В белорусской армии появились инструкторы по работе с верующими

Новую должность ввели с 1 ноября

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. В Вооруженных силах Белоруссии появились инструкторы по работе с верующими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"С 1 ноября текущего года в Вооруженных силах Республики Беларусь введена новая должность - инструктор [по работе с верующим личным составом]. На данные должности назначаются священнослужители, имеющие духовное образование и возведенные в сан и годные по состоянию здоровья для прохождения срочной военной службы [в резерве]", - говорится в сообщении.

Главной задачей инструкторов Минобороны назвало "участие в духовно-нравственном воспитании, а также в удовлетворении духовно-религиозных потребностей личного состава". "Основная цель введения указанной должности - максимально эффективное использование потенциала священнослужителей в интересах формирования воинских качеств военнослужащих, их взглядов и настроений, нравственного облика", - отметили в белорусском оборонном ведомстве.

К настоящему времени на должность инструктора по работе с верующими назначены шесть военнослужащих.