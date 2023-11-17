СМИ: израильская коалиция планирует вновь выдвинуть закон о смертной казни для террористов

По данным газеты Yedioth Ahronoth, в последние несколько недель министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир оказывает давление на своих сторонников с тем, чтобы они поддержали его закон

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильская правящая коалиция планирует подготовить закон о введении смертной казни для террористов к повторному выдвижению в Кнессете (парламенте) страны. С таким утверждением выступила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на свои источники.

По их данным, в последние несколько недель министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир оказывает давление на своих сторонников по коалиции с тем, чтобы они поддержали его закон. Дата обсуждения законопроекта пока не назначена.

1 марта Кнессет одобрил в предварительном чтении проект закона, предусматривающего введение смертной казни для террористов. После этого документ должен был быть передан для дальнейшего обсуждения в израильский кабинет по вопросам безопасности, в который входят ключевые министры, и вернуться в Кнессет для рассмотрения в первом чтении, однако законодательный процесс тогда был приостановлен.

Источники, близкие к Бен-Гвиру, в беседе с Yedioth Ahronoth выразили надежду, что после событий 7 октября законодатели и члены кабмина поймут, что этот закон необходим Израилю, наравне с другими мерами по борьбе с терроризмом, и что его необходимо принять.

Как сообщала в марте текущего года газета The Jerusalem Post, законопроект, который выдвинул депутат от ультраправой партии "Еврейская сила" Лимор Сон Хар-Мелех, предполагает применение смертной казни в отношении любого лица, которое "намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения <...>, а также с намерением причинить вред Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине".

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что "цель этого закона - отсечь террор от его источника и создать мощные меры сдерживания", положив конец нынешней системе, при которой "террористы выходят на свободу, отбыв половину своего тюремного срока", отмечала The Jerusalem Post.