В Молдавии сообщили о пересечении границы шестью бежавшими от призыва в армию украинцами

Они запросили убежища в республике

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Шестеро граждан Украины, которые незаконно пересекли границу с Молдавией, спасаясь от призыва в армию, запросили убежища на ее территории. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал Telegram-канал пресс-службы Пограничной полиции республики.

"Пограничная полиция выявила шестерых иностранцев, которые незаконно пересекли границу из Украины в Молдавию. Они запросили убежища на территории республики", - отмечено в сообщении. Пятеро из них были задержаны пограничниками у села Токуз, а еще один у села Сэиць. Нарушители признались, что пересекли границу нелегально. После задержания их доставили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, которая должна решить их дальнейшую судьбу.

По данным, которое приводит британская радиовещательная корпорация Би-би-си, с начала спецоперации с территории Украины сбежало более 20 тыс. мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Они нелегально пересекли границу в том числе с Молдавией. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период введенного властями военного положения запрещен.