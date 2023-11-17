17 ноября, 12:30
Военная операция на Украине

В Молдавии сообщили о пересечении границы шестью бежавшими от призыва в армию украинцами

Они запросили убежища в республике

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Шестеро граждан Украины, которые незаконно пересекли границу с Молдавией, спасаясь от призыва в армию, запросили убежища на ее территории. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал Telegram-канал пресс-службы Пограничной полиции республики.

"Пограничная полиция выявила шестерых иностранцев, которые незаконно пересекли границу из Украины в Молдавию. Они запросили убежища на территории республики", - отмечено в сообщении. Пятеро из них были задержаны пограничниками у села Токуз, а еще один у села Сэиць. Нарушители признались, что пересекли границу нелегально. После задержания их доставили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, которая должна решить их дальнейшую судьбу.

По данным, которое приводит британская радиовещательная корпорация Би-би-си, с начала спецоперации с территории Украины сбежало более 20 тыс. мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Они нелегально пересекли границу в том числе с Молдавией. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период введенного властями военного положения запрещен. 

Теги:
УкраинаМолдавияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация