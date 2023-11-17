В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставок оружия Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что они могут превышать 100 дней

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней.

"Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней", - сказал он в интервью украинскому "24 каналу".

Подоляк также заявил, что Украина продвигается "не в том объеме и не с той скоростью, с которой хотелось бы".

12 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что войска страны в своих планах ведения боевых действий выбились из графика. Подоляк со своей стороны заявил, что отставание составляет девять месяцев, и обвинил западных партнеров в медлительности.

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.