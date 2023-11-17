Spiegel: в ФРГ могут предоставить Бундесверу преимущество при покупке немецкого оружия

По данным издания, министр обороны страны Борис Писториус изучает возможность того, чтобы преимущественное право на покупку было закреплено в законодательстве

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассматривает возможность предоставления Бундесверу (вооруженные силы страны, ВС ФРГ) преимущественного права на покупку оружия и другой продукции военного назначения, произведенных в Германии. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, о такой мере с целью улучшения материально-технической базы Вооруженных сил ФРГ Писториус объявил на прошлой неделе генералам в ходе закрытого мероприятия, прошедшего в рамках конференции Бундесвера. Он отметил, что изучает возможность того, чтобы преимущественное право на покупку ВС ФРГ немецкого оружия было закреплено в законодательстве. В таком случае предприятия германской оборонной промышленности будут, например, обязаны сначала предлагать Бундесверу продукцию, в которой он срочно нуждается, в частности артиллерийские снаряды, вместо того чтобы попытаться сначала продать ее на мировом рынке по более высоким ценам. Писториус при этом подчеркнул, что инициативу должны изучить юристы.

Планы министра напоминают о действиях ЕС во время пандемии: тогда сообщество обеспечило себе преимущественное право на покупку миллионов доз вакцин.