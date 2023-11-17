В Белоруссии прошли итоговые испытания многоцелевого гранатометного комплекса

Комплекс предназначен для борьбы с легкобронированными и небронированными целями, поражения живой силы в бункерах, легких укрытиях полевого типа, жилых и хозяйственных постройках

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Итоговые испытания разработанного белорусскими оружейниками многоцелевого гранатометного комплекса "Сапфир МГУ" прошли на полигоне в Минской области. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) Белоруссии.

"Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус доложил премьер-министру Роману Головченко о выполнении опытно-конструкторской работы "Сапфир МГУ" и представил возможности нового образца оружия", - говорится в сообщении.

Гранатометный комплекс предназначен для борьбы с легкобронированными и небронированными целями, поражения живой силы в бункерах, легких укрытиях полевого типа, жилых и хозяйственных постройках. В состав комплекса входит транспортно-пусковой контейнер с гранатой и автономное пусковое устройство. Калибр боеприпаса гранатомета - 61 мм, эффективная дальность стрельбы - 400 м, максимальная - 1 000 м. Выстрел оснащен высокоэнергетическим двигателем с минимальным изменением тяги, что позволяет вести стрельбу из закрытых помещений. Предусмотрены возможность компоновки гранатометов в кластеры по четыре изделия и ведение одиночного и залпового огня. Дополнительно гранатометный комплекс может оснащаться прибором управления огнем.

Впервые гранатометный комплекс "Сапфир" был представлен Госкомвоенпромом на состоявшемся в Минске 9 мая 2020 года параде в честь Дня Победы.