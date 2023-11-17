17 ноября, 13:20

Группа отставных военных призвала армию сместить премьера Испании

Они считают, что конституционный порядок страны "находится в серьезной опасности из-за отсутствия независимости судебной власти"

МАДРИД, 17 ноября. /ТАСС/. Группа отставных испанских военных подготовила манифест, в котором призывает армию сместить с должности премьер-министра королевства Педро Санчеса, ранее принесшего присягу в качестве главы правительства. Документ был опубликован на сайте Ассоциации испанских военных.

Согласно документу, Вооруженные силы Испании должны защищать "конституционный порядок", который, по версии авторов манифеста, "находится в серьезной опасности из-за отсутствия независимости судебной власти". "Эта группа бывших военнослужащих, сегодня вышедших в отставку, <...> просит тех, кто несет ответственность за защиту конституционного порядка, об отстранении председателя правительства и созыве всеобщих выборов", - говорится в манифесте.

16 ноября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру 51-летнего лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса на пост премьер-министра. Этот пост он впервые занял в 2018 году.

Глава ИСРП смог занять должность благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов. Эта инициатива вызвала острую критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране. 

Теги:
ИспанияСанчес, Педро
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