17 ноября, 13:21,
обновлено 17 ноября, 13:42

МИД РФ прокомментировал западные поставки вооружений Молдавии

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Кишинев добивается размывания и отмены нейтрального статуса страны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии последовательно добиваются размывания и отмены нейтрального статуса страны, закрепленного в ее конституции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с новыми поставками Кишиневу вооружений с Запада.

"Руководство Молдавии последовательно добивается размывания и отмены нейтрального статуса страны, закрепленного в ее конституции, и не перестает сетовать на то, что большинство молдаван с этим не согласно. С большой тревогой все это воспринимается и в Приднестровье, жители которого на собственном горьком опыте знают, к чему могут привести милитаристские игры Кишинева", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, в МИД РФ неоднократно обращали внимание на деструктивность подобного курса, "не имеющего ничего общего с обеспечением безопасности Молдавии и ее граждан". "В его основе лежат установки западных спонсоров по превращению республики в логистический придаток НАТО, которая активно осваивает молдавскую территорию, - продолжила дипломат. - Народ Молдавии это видит и выступает против сближения с Североатлантическим альянсом, понимая его агрессивную и разрушительную сущность. Собственную безопасность и благополучие молдаване связывают с сохранением нейтралитета, подразумевающего сбалансированную внешнюю политику и поддержание добрососедских отношений с другими государствами, включая Россию".

Захарова напомнила, что суммарно в течение 2023 года Германия поставила Молдавии 19 единиц бронетранспортеров Piranha, а в ноябре в республику из Франции была доставлена партия снаряжения, оружия и боеприпасов, а также оборудования, которое призвано обеспечить "совместимость" армий Молдавии и стран НАТО. "15 ноября министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о том, что до конца 2023 года планируется приобрести новые системы ПВО, в частности радары для мониторинга воздушного пространства, а в 2024 году - ракеты для перехвата воздушных целей, - отметила она. - Параллельно продолжается строительство новой военной базы в поселке Бачой недалеко от Кишинева. На эти цели, по сообщениям молдавской прессы, выделено $6,7 млн".

Официальный представитель МИД РФ также указала, что расходы госбюджета Молдавии на оборону в целом возросли в текущем году на 68% до $89 млн. "В опубликованном недавно проекте Стратегии национальной безопасности, где Россия обозначена "главной экзистенциальной угрозой", предлагается дальнейшее увеличение финансирования сектора обороны и безопасности. Очевидно, что все это делается в ущерб социально-экономическому развитию республики", - резюмировала Захарова. 

Теги:
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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