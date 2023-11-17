17 ноября, 13:39
Военная операция на Украине

WSJ: у Пентагона заканчиваются деньги для финансирования ВСУ

По данным газеты, сейчас у Пентагона в бюджете около $5 млрд для продолжения поставок оружия Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Пентагон имеет в своем распоряжении все меньше средств для финансирования ВСУ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По ее данным, сейчас у Пентагона в бюджете около $5 млрд для продолжения поставок оружия Украине. Однако объем средств, зарезервированных для пополнения запасов американских вооруженных сил в ходе предоставления оружия Киеву, составил всего $1,1 млрд, подчеркивает издание. В результате пакеты военной помощи сокращаются. Пакеты, об отправке которых объявляют примерно раз в две недели, составляют от $300 до $500. Однако помощь, о которой было объявлено 3 ноября, составила всего $125 млн, отмечает газета.

Хотя администрация президента США Джо Байдена обещала продолжать оказывать помощь Украине, нового предложения по финансированию, возможно, придется ждать до нового года, пишет The Wall Street Journal. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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