WSJ: у Пентагона заканчиваются деньги для финансирования ВСУ

По данным газеты, сейчас у Пентагона в бюджете около $5 млрд для продолжения поставок оружия Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Пентагон имеет в своем распоряжении все меньше средств для финансирования ВСУ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

По ее данным, сейчас у Пентагона в бюджете около $5 млрд для продолжения поставок оружия Украине. Однако объем средств, зарезервированных для пополнения запасов американских вооруженных сил в ходе предоставления оружия Киеву, составил всего $1,1 млрд, подчеркивает издание. В результате пакеты военной помощи сокращаются. Пакеты, об отправке которых объявляют примерно раз в две недели, составляют от $300 до $500. Однако помощь, о которой было объявлено 3 ноября, составила всего $125 млн, отмечает газета.

Хотя администрация президента США Джо Байдена обещала продолжать оказывать помощь Украине, нового предложения по финансированию, возможно, придется ждать до нового года, пишет The Wall Street Journal.