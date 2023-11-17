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Палестино-израильский конфликт

Боррель призвал ХАМАС передать заложников Красному Кресту

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также считает, что "палестинская администрация должна вернуться в сектор Газа при более активном участии арабских стран и европейских государств"

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал сторонников палестинского движения ХАМАС передать удерживаемых им в секторе Газа заложников представителям Красного Креста.

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"Мы призываем ХАМАС освободить заложников и передать их Красному Кресту", - сказал Боррель во время визита в город Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Его слова привел телеканал Al Hadath.

По убеждению Борреля, "палестинская администрация должна вернуться в сектор Газа при более активном участии арабских стран и европейских государств". Он также высказался за необходимость "мобилизовать международную поддержку для" соблюдения принципа "два государства для двух народов". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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