Боррель призвал ХАМАС передать заложников Красному Кресту

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также считает, что "палестинская администрация должна вернуться в сектор Газа при более активном участии арабских стран и европейских государств"

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал сторонников палестинского движения ХАМАС передать удерживаемых им в секторе Газа заложников представителям Красного Креста.

"Мы призываем ХАМАС освободить заложников и передать их Красному Кресту", - сказал Боррель во время визита в город Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Его слова привел телеканал Al Hadath.

По убеждению Борреля, "палестинская администрация должна вернуться в сектор Газа при более активном участии арабских стран и европейских государств". Он также высказался за необходимость "мобилизовать международную поддержку для" соблюдения принципа "два государства для двух народов".