Новые санкции против России и закрытие визовых центров РФ. Главные события 17 ноября

Новые санкции против России

Минторг США внес в черный список четыре компании, в том числе две из которых якобы имеют отношение к России. Рестрикции коснулись Novax Group S. A., Zero Waste Global SA, Aerofalcon S. L. и Si2 Microsystems Private Limited. Последняя, по утверждениям Минторга США, "оказывала поддержку российской военной и/или оборонной промышленности".

Закрытие визовых центров РФ

В Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге с 24 ноября прекратят работу визовые центры России, сообщили в диппредставительстве РФ во Франции. В ведомстве отметили, что с запросами на получение виз можно обратиться в консульства и посольство.

Трехдневное перемирие в Газе

ХАМАС и Израиль договорились о перемирии сроком на три дня в секторе Газа, сообщил Al Arabiya. По данным телеканала, израильская сторона одобрила переправку в анклав "ограниченного количества топлива под контролем ООН". О сроке вступления в силу договоренностей не сообщается.

Федеральный бюджет на 2024-2026 годы

В Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. В документе говорится, что доходы прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей - в 2025 году и 34,051 трлн рублей - в 2026 году. Также в законе прописан уровень инфляции. В 2024 году он составит 4,5%, в 2025-2026 годах - 4%.

Законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Украине. Также в документе нет положения о помощи Израилю. Инициатива получила поддержку от обеих палат Конгресса США. В документе предусмотрено продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, а некоторых - до 2 февраля 2024 года.