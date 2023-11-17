Замгенсека НАТО выступил за укрепление связей Молдавии и Украины с Европой через Румынию

Мирча Джоанэ считает, что "состязание между великими державами вновь стало преобладающей характеристикой международной арены"

БУХАРЕСТ, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подчеркнул важность создания инфраструктуры, которая связала бы Молдавию и Украину с Европой через Румынию, Польшу и Словакию. Это заявление он сделал, выступая на конференции "Экономическая безопасность и инновации на восточном фланге НАТО и ЕС" в городе Яссы.

"Все проходит через инфраструктуру, - приводит его слова агентство Agerpres. - Нужно обязательно создать инфраструктуру, которая связала бы Республику Молдову и Украину с Европой через Румынию, естественно, и через Польшу и Словакию".

"По крайней мере, эта дуга Черновцы - Кишинев - Одесса представляет собой зону, которую Румыния должна покрыть натуральным образом, благодаря ее географии и влиянию", - сказал он.

Джоанэ высказал мнение, что "состязание между великими державами вновь стало преобладающей характеристикой международной арены".

Во время посещения авиазавода Aerostar в Бакэу Джоанэ отметил, что это предприятие является "обязательным опорным пунктом для большого кластера авиационной и авиакосмической индустрии". "Думаем, что это может стать частью возрождения румынской оборонной промышленности", - сказал он.

Как ожидается, вскоре румынская компания подпишет с Derco Aerospace, которая входит в американскую группу Lockheed Martin, контракт о передаче технологий для ремонта авиационного оборудования самолетов F-16.