17 ноября, 14:47
Военная операция на Украине

Зеленский поручил военным решить проблему многочасовых воздушных тревог

Президент Украины отметил, что заседание посвятили задачам оборонного ведомства и Вооруженных сил страны на 2024 год

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поставил перед военным ведомством и генштабом задачу найти решение проблемы многочасовых воздушных тревог.

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"Поручил Министерству обороны, генштабу и кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы", - сообщил Зеленский по итогам заседания ставки в Telegram-канале.

По словам украинского лидера, заседание было посвящено задачам оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год. Был заслушан доклад министра обороны Рустема Умерова о потребностях ВСУ в вооружении, доклад министра стратегической промышленности Александра Камышина о работе оборонного комплекса, а также "текущее состояние и перспективы" украинской ракетной программы, принятой в 2021 году. Рассматривалась также ситуация на фронте, были заслушаны доклады главкома Валерия Залужного и командующих Сухопутными войсками Александра Сырского, группировкой "Таврия" Александра Тарнавского и других.

18 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал". Как отмечают украинские СМИ, при взлете МиГ-31К на Украине объявляется воздушная тревога, которая продолжается до трех и более часов. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, тревоги теперь случаются чаще и длятся дольше. Комментируя тему целесообразности таких продолжительных тревог, во время которых не работают сервисы, школы, останавливается работа предприятий, он предложил, в частности, ввести градацию тревог по уровню опасности. При этом он высказал мнение, что решение о возможности отмены тревог может принять исключительно высшее руководство страны. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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