17 ноября, 14:45,
обновлено 17 ноября, 15:17

Reuters: решение ЕС начать переговоры о приеме Украины в союз находится под угрозой

По данным агентства, его могут перенести

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Принятие решения Евросоюзом о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество может быть перенесено. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Планировалось, что лидеры стран Европейского союза примут это решение на саммите в Брюсселе в декабре 2023 года. "Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: "Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте", - заявил Reuters высокопоставленный чиновник.

На вопрос агентства, означает ли это, что декабрьское решение находится под угрозой, чиновник ответил утвердительно. 

Теги:
Украина
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