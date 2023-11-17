Призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с РФ подписали более 6 тыс. человек

Это решение противоречит правам человека, написал инициатор обращения Петри Маттинен

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. 6 025 человек подписали на сайте аdressit.com призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с РФ. Это число быстро увеличивается.

"Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, поскольку он разрывает семейные узы. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", - пишет инициатор обращения Петри Маттинен.

Власти обосновали свое решение тем, что из России в Финляндию в последнее время стало прибывать много нелегальных мигрантов. "Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища", - предлагает Маттинен.

16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.