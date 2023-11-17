Молдавского оппозиционера Нестеровского освободили из следственного изолятора

Его задержали 21 сентября по подозрению в незаконном финансировании партии "Возрождение"

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Молдавский оппозиционер Александр Нестеровский, задержанный 21 сентября по подозрению в незаконном финансировании партии "Возрождение", был перемещен из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщила партия "Возрождение".

"Нестеровского перевели под домашний арест", - заявила партия в Telegram-канале.

В сентябре парламент Молдавии голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности одобрил просьбу Генпрокуратуры лишить депутатского иммунитета Нестеровского и Ирину Лозован, против которых были выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования для партии "Возрождение" от лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Депутаты были задержаны, 23 сентября Нестеровского поместили в следственный изолятор, а Лозован - под домашний арест. Оба решения безуспешно оспаривались адвокатами политика.

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к партии "Возрождение", которая принимала участие в массовых акциях протеста вместе с запрещенной Конституционным судом партией "Шор".