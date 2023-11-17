17 ноября, 15:12
Военная операция на Украине

Зеленский подписал закон, изымающий из местных бюджетов $2,66 млрд на военные нужды

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что на военные нужды будут направлены дополнительные средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц с денежного довольствия военных, которое выше зарплат представителей гражданских профессий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов. Это следует из базы данных Верховной рады.

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Парламент принял закон 8 ноября. Как сообщил тогда премьер Украины Денис Шмыгаль, на военные нужды будут направлены дополнительные средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных, которое выше зарплат представителей гражданских профессий. По его словам, 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов. Еще 45% будут направлены на развитие украинского военно-промышленного комплекса, 10% распределят между воинскими частями.

При этом Шмыгаль заверил, что, несмотря на изъятие средств из местных бюджетов, украинское правительство будет помогать регионам и они смогут финансировать свои потребности.

В сентябре Зеленский сообщил, что власти в 2024 году увеличат объем бюджетных средств на военно-промышленный комплекс, в частности на БПЛА и производство оружия. По его словам, военные расходы будут не меньше, чем в 2023 году - как минимум 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

Изначально расходы на военные нужды и безопасность в бюджете Украины на 2023 год составляли 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что соответствовало 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. Ассигнования на военные нужды увеличивались дважды. 21 марта Рада приняла закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны на $14,6 млрд. 20 сентября парламент поддержал в первом чтении второе за год увеличение военных расходов - на этот раз на $8,9 млрд. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
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