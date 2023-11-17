Минфин США ввел санкции в отношении связанных с "Катаиб Хезболлах" граждан Ирана и Ирака

В список также включили организацию "Кятаиб Сеййид аш-Шухада"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции в отношении граждан Ирана и Ирака за связи с базирующейся в Ираке шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из документа, в санкционный список включены граждане Ирака Имад Наджи аль-Бахадли, Джаафар аль-Хусейни, Басим Мохаммад Хасаб аль-Маджили, Халид Казим Джасим ас-Сакини, а также граждане Ирана Хабиб Хасан Мугамис Дарраджи и Муджтаба Джахандуст, якобы связанные с "Катаиб Хезболлах". В документе утверждается, что перечисленные лица входят в руководство шиитской группировки, поддерживаемой, по версии США, Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Кроме того, в список включена организация "Кятаиб Сеййид аш-Шухада" и, предположительно, ее лидер Хашим Финьян Рахим аль-Сараджи. Как утверждается в заявлении Минфина США, "Катаиб Хезболлах" и "Кятаиб Сеййид аш-Шухада" занимались планированием и осуществляли "недавние атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии".

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отметил, что Вашингтон "посылает "Катаиб Хезболлах" и другим группировкам, поддерживаемым Ираном, сигнал о том, что США будут использовать все доступные им меры для привлечения к ответственности" тех, кто, по их мнению, "стремится воспользоваться ситуацией в секторе Газа". "Мы привержены обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и готовы быстро принимать меры по предотвращению дестабилизирующей активности".

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, иранскому КСИР.

На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генсекретаря движения "Хезболлах" Наим Касем выступил с заявлением, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне важное значение для прекращения агрессии против сектора Газа.