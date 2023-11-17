17 ноября, 15:31
Международная выставка-форум "Россия"

Посол Боливии призвала посетить выставку-форум "Россия"

Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала удивительным это мероприятие

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте призвала посетить международную выставку-форум "Россия" в Москве. Видео-фрагмент с речью дипломата опубликован в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Мы просто в восторге. Это прекрасно. Выставка-форум "Россия" - это удивительно. Есть возможность посетить Россию здесь, в этом замечательном месте. Мы просто не думали, что так прекрасно получится. Так что приезжайте и спасибо большое организаторам", - сказала дипломат.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. 

Теги:
БоливияРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация