Посол Боливии призвала посетить выставку-форум "Россия"

Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала удивительным это мероприятие

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте призвала посетить международную выставку-форум "Россия" в Москве. Видео-фрагмент с речью дипломата опубликован в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

"Мы просто в восторге. Это прекрасно. Выставка-форум "Россия" - это удивительно. Есть возможность посетить Россию здесь, в этом замечательном месте. Мы просто не думали, что так прекрасно получится. Так что приезжайте и спасибо большое организаторам", - сказала дипломат.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.