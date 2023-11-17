Регулятор назначил почте Литвы штраф в размере €180 тыс. за задержки с доставкой в ЕС

По данным регулятора, корреспонденция из Литвы запаздывает по сравнению с почтовым ведомством Польши на 16%, на 43% по сравнению с Эстонией и на 49,5% по сравнению с Латвией

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Государственная служба регулирования в сфере связи назначила госпредприятию "Летувос паштас" ("Почта Литвы") штраф в размере более €180 тыс. за проволочки с доставкой корреспонденции в страны Евросоюза. Об этом решении регулятор сообщил на своем сайте.

"Почтовое ведомство не обеспечило доставку преимущественных отправлений в страны ЕС в установленные сроки. Это повлекло за собой назначение штрафа в размере €184,5 тыс. за несоблюдение требований качества услуг", - говорится в сообщении.

Согласно данным регулятора, корреспонденция из Литвы запаздывает по сравнению с почтовым ведомством Польши на 16%, на 43% по сравнению с Эстонией и на 49,5% по сравнению с Латвией.