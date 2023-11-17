17 ноября, 15:38
Военная операция на Украине

Сербия совместно с США намерена участвовать в восстановлении Украины

По словам министра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горана Весича, республика продолжит уважать международное право и территориальную целостность Украины

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Сербия в рамках совместной инициативы с США намерена принять участие в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом заявил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Недавно при сотрудничестве с партнерами из США стартовала инициатива о потенциальном участии сербских строительных компаний в проектах по восстановлению Украины. По этому поводу я организовал встречу с сербскими строительными компаниями, которые выразили желание участвовать в послевоенном восстановлении Украины", - написал Весич в социальной сети X (ранее Twitter).

"Сегодня я принял участие в сербско-украинском бизнес-форуме в Белграде. Я убежден, что Украину и украинский народ ждут дни восстановления и процветания, и Сербия готова помочь, - указал министр. - Совместный вывод этой встречи заключается в том, что сербская строительная и машиностроительная промышленность располагает инженерными мощностями, рабочей силой, механизацией, рекомендациями и опытом, чтобы участвовать в очень сложных проектах, которые ждут Украину после войны". "Сербия продолжит уважать международное право и территориальную целостность Украины", - заключил Весич.

Президент Сербии Александар Вучич заявлял в январе, что Белград намерен участвовать в восстановлении городов на Украине после завершения конфликта.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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УкраинаСШАСербияВоенная операция на Украине
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