В Молдавии наблюдатели из США отметили злоупотребления админресурсом на выборах

Они назвали "апатичной" избирательную кампанию перед вторым туром всеобщих выборов в местные органы власти

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Финансируемая США в Молдавии неправительственная организация Promo-LEX отметила злоупотребления админресурсом на местных выборах в Молдавии со стороны первых лиц государства. Об этом говорится в опубликованном организацией отчете после мониторинга информационного пространства.

"Promo-LEX выявило не менее 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом. Все они были в пользу кандидатов от Партии действия и солидарности. <…> Участие в предвыборной деятельности президента, премьер-министра и других чиновников ставит в неравные возможности кандидатов", - говорится в отчете. Наблюдатели назвали избирательную кампанию перед вторым туром всеобщих выборов в местные органы власти "апатичной".

В Молдавии 5 ноября прошли всеобщие выборы в местные органы власти. В период избирательной кампании в стране были запрещены шесть телеканалов, предоставлявших площадку для оппозиционных сил, заблокированы свыше 50 сайтов. Были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и некоторых других. За два дня до начала голосования крупнейшую оппозиционную партию "Шанс" обвинили в угрозе национальной безопасности и отстранили от выборов. Действия молдавских властей осудила миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которая назвала санкции в отношении партий и СМИ чрезмерными, а также заявила о вмешательстве правительства в выборы.

Местные эксперты обратили внимание, что результаты голосования стали холодным душем для ПДС, которой выразили поддержку лишь чуть более четверти молдавских избирателей. Новую волну критики вызвало решение о снятии с выборов на пост второго по величине города Бельцы лидера первого тура Арины Коршиковой, поддержку которой выразила партия "Шанс". Кроме того, представители власти опротестовали результаты выборов в городе Оргеев, на которых оппозиционер Татьяна Кочиу победила в первом туре с результатом в 57%, обойдя кандидата от ПДС на 40%.