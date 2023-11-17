Глава Совета нацбезопасности Израиля заявил, что соглашения по заложникам в Газе пока нет

Цахи Ханегби подчеркнул, что Израиль "не идет на поводу у ХАМАС", правительство страны настаивает на своей позиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Пока не удалось достигнуть какого-либо соглашения об освобождении хотя бы части заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби.

"Никакого соглашения по обмену заложников пока нет, на данном этапе не принято никакого решения в этом отношении. Однако эти вопросы обсуждаются, и именно поэтому мы исходим из того, что если будет заключено такое соглашение, то очень много семей смогут воссоединиться со своими близкими", - сказал он на пресс-конференции.

Ханегби подчеркнул, что Израиль "не идет на поводу у ХАМАС", правительство страны настаивает на своей позиции. Она заключается в том, что в секторе Газа "не будет никакого прекращения огня без освобождения значительного числа заложников", напомнил глава СНБ.

Как сообщила 15 ноября телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга, о сделке по освобождению заложников может быть объявлено в ближайшие два или три дня. По сведениям источников агентства Reuters, движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, в соответствии с которой оно освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа. Однако в пятницу ABC со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что вопрос о числе заложников, которых готово освободить ХАМАС, является главным препятствием для обмена. Израиль настаивает на освобождении всех детей, их матерей и членов их семей, всего это около 80 заложников. В свою очередь ХАМАС готово отпустить только женщин и маленьких детей, то есть около 50 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.