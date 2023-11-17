17 ноября, 16:05
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике, летевшем из Ливана

Предположительно, беспилотный летательный аппарат был начинен взрывчаткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сбили запущенный из Ливана беспилотный летательный аппарат, предположительно, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, беспилотник, вошедший в израильское воздушное пространство, заметили военные, находившиеся в районе населенного пункта Метула у границы с Ливаном. "Военнослужащие отследили и перехватили беспилотник, который, как подозревалось, был начинен взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Также за последние несколько часов израильская армия зафиксировала обстрелы территории страны в районе приграничных с Ливаном населенных пунктов Шомера, Штула и Манара. "Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня. Кроме того, истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по террористической инфраструктуре [шиитской организации] "Хезболлах", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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