МИД Кипра: создание морского коридора для помощи Газе невозможно без согласия Израиля

По словам главы ведомства Константиноса Комбоса, власти Кипра находятся в постоянном контакте с руководством еврейского государства

НИКОСИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Организация морского коридора в Средиземном море для доставки гуманитарной помощи населению сектора Газа невозможна без согласия Израиля. Это признал в беседе с журналистами глава МИД Кипра Константинос Комбос.

"Безопасность [доставки в Газу гуманитарных] грузов переплетается с безопасностью Израиля, без согласия которого не может быть коридора", - сказал он. По словам министра, власти Кипра находятся в постоянном контакте с руководством Израиля, который позитивно отнесся к инициативе Никосии. На этой неделе в Тель-Авив отправится еще одна группа кипрских специалистов для проработки деталей, касающихся организации морского коридора. Накануне Комбос провел встречи с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном. По словам главы МИД Кипра, на этих встречах была достигнута договоренность о взаимодействии межведомственных рабочих групп двух стран.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, президент республики Никос Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы такие суда сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции. В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора - географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами.