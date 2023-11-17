17 ноября, 16:37

Президенты ФРГ и Турции обсудили Ближний Восток, Украину и НАТО

Франк-Вальтер Штайнмайер "высоко оценил посреднические усилия турецкого президента по соглашению между Украиной и Россией о вывозе украинского зерна"

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял в Берлине турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщила пресс-служба германского лидера, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Украине и сотрудничество в рамках НАТО.

Штайнмайер "высоко оценил посреднические усилия турецкого президента по соглашению между Украиной и Россией о вывозе украинского зерна", говорится в сообщении. Также Штайнмайер подчеркнул, что Берлин расценивает атаку ХАМАС на Израиль как "террористическое нападение", и "указал на право Израиля на самооборону".

Оба лидера "согласились, что все усилия должны быть направлены на то, чтобы оказать вклад в освобождение заложников", которых удерживает ХАМАС, а также на то, чтобы избежать регионального расширения конфликта. "Гражданское население должно быть защищено, а гуманитарное обеспечение Газы в срочном порядке улучшено", - отмечается в сообщении.

"Президенты подчеркнули - мирное будущее региона в долгосрочной перспективе может быть только на пути к решению на основе двух государств", - указывает пресс-служба Штайнмайера.

Позже Эрдоган встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В последний раз Эрдоган посещал Германию три года назад. Визит проходит при повышенных мерах безопасности: власти ФРГ задействовали около 1,5 тыс. полицейских для обеспечения правопорядка. В связи с визитом турецкого лидера в Берлине заявлено несколько демонстраций. 

Теги:
УкраинаТурцияГерманияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп ТайипШтайнмайер, Франк-ВальтерВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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