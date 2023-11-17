17 ноября, 16:45
Военная операция на Украине

Киев намерен показать американцам "пострадавших от боевых действий украинцев"

Украина организует поездку в США групп таких лиц, в которые войдут и дети, для формирования общественного мнения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Киев после консультаций украинской делегации с американскими конгрессменами организует поездку в США групп "пострадавших от боевых действий украинцев", в которые войдут и дети, для формирования общественного мнения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Инициатива по организации ряда визитов в Соединенные Штаты украинских делегаций для углубленного информирования американского общества об актуальной ситуации на Украине. <...> Украинцы будут непосредственно делиться своими жизненными историями с американским обществом", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В пресс-службе пояснили, что в эти "делегации" войдут не только депутаты и члены правительства, но и пострадавшие от боевых действий граждане страны, включая вынужденных переселенцев, потерявших урожаи фермеров и детей.

При этом в офисе уточнили, что такая идея родилась "по результатам разговора" побывавшей недавно в США украинской делегации с представителями украинского кокуса (группы дружбы) в Палате представителей Конгресса Марси Каптур, Майклом Куигли и Грегори Миксом. Все трое конгрессменов принадлежат к Демократической партии.

В США, где фактически стартовала предвыборная кампания к выборам главы государства, которые состоятся в 2024 году, украинская тема плотно вошла в местную повестку. Администрация действующего президента-демократа Джо Байдена стремится представить американцам картинку "хорошей Украины", которая нуждается в поддержке Вашингтона. Однако по мере приближения к выборам тема оправданности этой помощи или хотя бы ее объемов становится одной из опций для политического торга.

Дискуссии в США о помощи Украине и предвыборная кампания

Ряд представителей Республиканской партии публично выступают против продолжения выделения помощи Киеву. В октябре новым спикером Палаты представителей Конгресса, где по итогам промежуточных выборов большинство сейчас именно у республиканцев, был избран Майк Джонсон, который в прошлом голосовал против некоторых законодательных инициатив о выделении американской помощи Украине, настаивая на большей прозрачности относительного того, как расходуются эти средства.

Конгресс, не сумев согласовать бюджет на 2024 финансовый год, уже дважды утверждал законы о временном продлении финансирования федерального правительства, не включив туда расходы на помощь Украине. При этом администрация Байдена внесла запрос на дополнительные ассигнования в размере порядка $106 млрд для оказания помощи Украине и Израилю. Однако республиканское большинство в нижней палате выступило против.

За прекращение американской помощи Украине выступает и Роберт Кеннеди-младший, который объявил, что будет участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата. Все это привело к тому, что президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что взгляды некоторых членов республиканской партии "представляют опасность для Киева", и выразил надежду, что любой президент США продолжит помогать Украине. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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