17 ноября, 16:45

СМИ: Евросоюз готов отправить свои силы в Финляндию к границе с Россией

По информации газеты Helsingin Sanomat, точное время прибытия пока не известно

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По его информации, Frontex хочет помочь в решении проблемы, вызванной недавним ростом числа нелегальных пересечений границы. Пока не решено, какой контингент Frontex отправит в Финляндию. Точное время прибытия тоже пока не известно, сообщает газета. "Мы активно ведем постоянный диалог с финскими властями и готовимся оказать немедленную помощь путем передислокации пограничников наших постоянных сил", - приводит издание слова агентства.

16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. 

Теги:
ФинляндияРоссия
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