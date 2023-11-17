Бойцы "Хезболлах" поразили израильский танк у поселения Биранит на границе с Ливаном

Среди экипажа есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" заявило, что его бойцы подбили израильский танк Merkava при атаке на еврейское поселение Биранит на границе с Ливаном.

"Моджахеды исламского сопротивления поразили управляемой ракетой израильский танк Merkava в момент, когда бронемашина находилась поблизости от штаба 91-й дивизии в Бираните", - говорится в военной сводке, переданной в Telegram-канале формирования. В ней утверждается, что среди экипажа есть убитые и раненые.

16 ноября шиитские бойцы сообщили, что подбили с 8 октября - начала военной эскалации на ливано-израильской границе - 12 танков Merkava и два бронетранспортера Zelda.

Со стороны командования израильской армии подтверждений о поражении танков и БТР на границе с Ливаном не последовало.

Ранее в пятницу бойцы "Хезболлах" совершили нападения на израильские посты и механизированные патрули в районах Эль-Асси, Менара, Биркет-Риша, Эр-Рахеб и Метула. По сведениям новостного портала Naharnet, получили ранение трое израильтян.