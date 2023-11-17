На национальных консультациях в Венгрии 4 из 11 вопросов касаются Украины

С помощью социсследования правительство страны рассчитывает заручиться поддержкой населения на переговорах с руководством Евросоюза

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Граждане Венгрии начали получать по почте анкеты с 11 вопросами, 4 из которых касаются Украины. С помощью этого социологического исследования, получившего название национальных консультаций, правительство страны рассчитывает заручиться поддержкой населения на переговорах с руководством Евросоюза.

Как следует из перечня вопросов, опубликованного газетой Magyar Nemzet, венграм предстоит высказать свое мнение относительно поставок Украине оружия на деньги ЕС, оказания ей дополнительной финансовой помощи, ее готовности к вступлению в сообщество, а также ввоза "генномодифицированного украинского зерна". Респондентам надо будет выбрать один из двух вариантов ответа, поддержав или отклонив каждое из этих предложений.

Социальная поддержка, миграция и ЛГБТ-пропаганда

Вопросы об Украине находятся во второй половине анкеты, а начинается она с проблем экономики и социальной поддержки населения. Правительство интересуется мнением граждан по поводу требований Брюсселя отменить субсидии на услуги ЖКХ, ограничения на процентную ставку по кредитам и налог на сверхприбыль корпораций.

Вслед за этим затронута важнейшая для Венгрии проблема миграции. Участникам опроса предстоит сказать, согласны ли они с новой стратегией ЕС в этой области, которая, по мнению правительства, ведет к созданию в стране "миграционного гетто". Венгерское руководство считает, что нелегальная миграция идет рука об руку с экстремизмом, и поэтому сразу же интересуется, следует ли поддерживать "финансирование Брюсселем палестинских организаций", из-за которых "Европе угрожает терроризм".

Еще два вопроса связаны с законодательством страны. Граждан спрашивают, нужно ли смягчить закон о защите детей от ЛГБТ-пропаганды, как того хочет Брюссель, и согласны ли они с запретом на использование политическими партиями зарубежного финансирования. Последняя мера была оформлена в виде законопроекта, внесенного правительством в парламент 16 ноября.

О предыдущих консультациях

Венгерские власти уже несколько раз проводили национальные консультации, рассылая по почте анкеты и создавая для этого специальный сайт, на котором можно ответить на все вопросы в режиме онлайн. Своеобразный опрос носит добровольный характер. Он продлится до 10 января, потом начнется подведение итогов.

В прошлый раз такое социологическое исследование, проходившее с октября по декабрь 2022 года, касалось отношения к санкциям ЕС против России. В нем приняли участие более 1 млн 360 тыс. человек, 97% из которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Власти считают это достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. В предыдущих национальных консультациях, затрагивавших миграцию и пандемию коронавируса, участвовало примерно такое же число венгров.