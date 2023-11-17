В Конгресс США внесли резолюцию об исключении законодателя Сантоса

Его обвиняют в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. В Конгрессе США представили резолюцию об исключении из Палаты представителей законодателя Джорджа Сантоса (республиканец от штата Нью-Йорк), обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила газета The Hill.

По ее данным, соответствующую резолюцию внес председатель комитета по этике нижней палаты законодательного органа США Майкл Гест (республиканец от штата Миссисипи) после публикации комитетом 56-страничного "разоблачающего отчета". Уточняется, что в отчете содержатся "основательные доказательства" того, что конгрессмен "нарушил федеральное уголовное законодательство".

"Доказательств, обнаруженных в ходе расследования одного из подкомитетов комитета по этике, более чем достаточно для наказания, а наиболее подходящим наказанием является исключение", - указано в заявлении Геста. Голосование в Палате представителей по поводу исключения Сантоса может стать уже третьим по счету, если оно состоится. 1 ноября нижняя палата американского Конгресса проголосовала против исключения Сантоса.

В случае исключения из Палаты представителей, Сантос станет шестым законодателем в истории, подвергшимся такому наказанию. Лишение Сантоса полномочий законодателя приведет к тому, что Республиканская партия потеряет одного члена Палаты представителей из своего и так небольшого большинства. Исключение республиканца также создаст необходимость проведения внеочередных выборов в третьем избирательном округе штата Нью-Йорк.

Американские власти в числе прочего обвиняют Сантоса в том, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги не по назначению - в частности, тратил тысячи долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос, как утверждает прокуратура, в период пандемии получал пособие по безработице несмотря на то, что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов. В случае признания виновным конгрессмену грозит до 20 лет тюремного заключения. Сантос ранее отказался признать вину.

10 января демократы в Палате представителей потребовали провести расследование и принять меры в отношении Сантоса. Как заявили члены Демократической партии от Нью-Йорка Ричи Торрес и Дэн Голдман, в предыдущие недели выяснилось, что республиканец распространял заведомо ложную информацию о своей биографии. Его, в частности, уличили в приукрашивании сведений о своем образовании и профессиональной деятельности. Сантос одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся в ноябре 2022 года. Нью-Йорк относится к числу штатов, где традиционно сильны позиции демократов.