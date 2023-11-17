17 ноября, 17:19
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об уничтожении крупного оружейного цеха "Исламского джихада"

Этот пост был важным объектом по производству оружия, отметила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные захватили и уничтожили крупный оружейный цех палестинской радикальной организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Вчера утром силы Армии обороны Израиля захватили пост, принадлежащий командиру северного округа "Исламского джихада". Этот пост был важным объектом по производству оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, израильские военные обыскали объект и обнаружили там два грузовика, полных оружия, в том числе были найдены детали ракет "Бадр-3" и беспилотников. "Этот пост использовался для производства оружия, предназначенного для атак против израильских мирных жителей, также там находился тренировочный танк, использовавшийся террористами для отработки захвата танков Армии обороны Израиля", - отметили военные.

Во время этой операции, добавили в армии, в сторону израильских подразделений из соседнего здания была запущена противотанковая ракета. В ответ по этому отряду радикалов был нанесен удар с вертолета. "Кроме того, террористическая ячейка произвела дополнительные выстрелы по войскам из соседнего здания суда, и по ней нанес удар танк Армии обороны Израиля. Этот пост расположен рядом со зданием суда в Газе и рядом с турецкой больницей. Операция заняла 12 часов и по ее завершении войска уничтожили пост", - проинформировали в армии. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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