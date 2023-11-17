Зеленский опасается нового "майдана", Киев не хотят видеть в ЕС. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу нового "майдана", который якобы готовит Россия с целью его свержения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли убитыми и ранеными более 5,1 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

Из-за разногласий между государствами Евросоюза рассмотрение вопроса о возможном принятии Украины в ЕС может быть перенесено с декабря на март, сообщило агентство Reuters.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в период с 11 по 17 ноября нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, в результате поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов" и "Правый сектор" (запрещены в РФ - прим. ТАСС).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За прошедшую неделю российские войска отразили 33 атаки ВСУ на донецком направлении, 26 атак - на купянском и 23 атаки - на краснолиманском. С учетом боевых действий на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях противник потерял убитыми и ранеными более 5,1 тыс. военнослужащих.

Уничтожено более 60 единиц бронетехники ВСУ, включая 8 танков и свыше 80 орудий полевой артиллерии, а также 2 боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 4 радиолокационные станции. Сбиты три украинских самолета Миг-29.

Атаки на регионы РФ

Российские средства ПВО уничтожили над Смоленском и его окрестностями три украинских беспилотника самолетного типа, на земле пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Один беспилотник, по сообщению Минобороны РФ, уничтожен над Белгородской областью.

По информации ведомства, над акваторией Черного моря уничтожены две противокорабельные ракеты "Нептун", при помощи которых ВСУ пытались нанести удары по объектам в Крыму. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждений инфраструктуры в городе не зафиксировано.

В ДНР подвергся обстрелу населенный пункт Золотаревка, где повреждены два частных жилых дома. Впервые с августа для нанесения удара был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка".

"Майдан-3"

Президент Украины опасается, что в стране может готовиться новый "майдан" с целью его смещения, сообщило агентство Bloomberg по итогам встречи Зеленского с представителями иностранной прессы. "Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров", - процитировало агентство высказывание Зеленского.

По его словам, речь идет о некой операции "Майдан-3", которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.

"<...> Спутал все карты. Засветил план. <...> Придется скорректировать оперативную заготовку", - иронически отреагировал на слова Зеленского зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Что примечательно, само название хитрого плана москалей "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа - словесная пурга", - добавил он.

Нехватка снарядов

На той же встрече с журналистами украинский президент признал, что ВСУ ощущают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Поставки для нас сократились", - сказал он.

"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. <...> Без [его] поддержки мы будем отступать", - добавил Зеленский.

Советник главы президентского офиса Михаил Подоляк выразил недовольство сроками поставок западного оружия и боеприпасов. "Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней", - сказал он в интервью украинскому "24 каналу".

Военная помощь Киеву

Нидерланды в 2024 году выделят Украине €2 млрд, "эта сумма предназначена в основном для военной поддержки", сообщило Минобороны королевства. По его информации, средства будут направлены на поставки боеприпасов, обслуживание техники и вооружений, повышение кибербезопасности, а также на восстановление страны. Будет продолжено обучение военнослужащих ВСУ.

Финляндия отправит на Украину 20-й пакет военной помощи стоимостью примерно €100 млн, сообщило Минобороны республики, не раскрывая подробностей.

США не помогут

Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, сообщила пресс-служба Белого дома. Документ не содержит упоминаний о средствах, предназначенных для помощи Израилю и Украине.

Министерство обороны США отказалось уточнить, на какой срок еще хватит средств, оставшихся для поддержки Киева. "Я не буду прогнозировать, на сколько этих [средств] хватит", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, добавив, что раскрытие этих данных "не принесет пользы украинцам", но якобы будет выгодно РФ. "Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия и ведет контрнаступление, и ей нужна постоянная поддержка", - сказала она, пообещав, что Пентагон продолжит добиваться от законодателей одобрения запроса на выделение дополнительных средств для Киева.

Украина и ЕС

Принятие Евросоюзом решения о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество может быть перенесено, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. По его словам, обсуждение этого вопроса на саммите ЕС может быть отложено на март.

Австрия, Венгрия и Франция не желают видеть Киев в Евросоюзе, несмотря на рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, сообщил портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата. "Австрия, конечно, будет препятствовать [вступлению Украины в ЕС], но она будет прятаться за Венгрией", - сказал собеседник портала, добавив, что Франция, "несмотря на новую риторику, в действительности не хочет видеть Украину в ЕС". Германия, по словам дипломата, тоже "не верит, что Украина вступит в ЕС".