17 ноября, 17:47,
обновлено 17 ноября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

ООН заявила об отсутствии возможности отправить специалистов в больницу "Аш-Шифа" в Газе

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что "больницы никогда не следует использовать в боевых действиях"

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. ООН пока не может отправить своих специалистов для оценки ситуации в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за опасений насчет обеспечения их безопасности. Об этом заявил на брифинге в ответ на вопрос корреспондента ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Мы стараемся, чтобы у нас были собственные глаза для оценки ситуации, однако пока это невозможно, - сказал он. - Мы были не в состоянии реализовать оценочную миссию в госпитале из-за имеющейся на данном этапе обеспокоенности в сфере безопасности. Однако мы, разумеется, следим за ситуацией".

Дюжаррик также отметил, что "больницы никогда не следует использовать в боевых действиях".

Ранее директор больницы Мухаммед Абу Сильмия рассказал телеканалу Sky News Arabia, что все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении больницы, погибли в результате блокады медицинского комплекса израильскими военными. В свою очередь телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя среди заблокированных в "Аш-Шифе" нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица. Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста, до сих пор не допускаются на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в "Аш-Шифе", грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, пище и медикаментам.

Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы "Аш-Шифа" более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

Израильские военные начали утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. ЦАХАЛ также заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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