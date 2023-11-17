В Белом доме раскритиковали Маска за антисемитские высказывания

Владелец X ранее прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Белый дом назвал высказывания бизнесмена Илона Маска антисемитскими и раскритиковал их. Соответствующее заявление разместил в социальной сети X (ранее Twitter) заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". "Вы, на самом деле, говорите правду", - написал Маск в комментарии к этой публикации.

Бейтс заявил, что распространение "ужасающей лжи неприемлемо". "Мы решительно осуждаем продвижение отвратительной антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим базовым ценностям", - отметил заместитель пресс-службы Белого дома, комментируя публикацию Маска. При этом он обратил внимание на то, что подобные высказывания звучат всего месяц спустя после атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

Как поясняла газета The Washington Post, Маск ранее ослабил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в принадлежащей ему соцсети X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". Издание отмечает, что на этой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений.