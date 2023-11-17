17 ноября, 17:57

В Германии надеются на положительное решение Турции по членству Швеции в НАТО

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Германия надеется, что Турция примет положительное решение по членству Швеции в НАТО. Об этом заявил в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Также мы будем говорить о том, как обстоят дела с приемом Швеции в НАТО", - сказал Шольц, напомнив, что решение о ратификации предстоит принять турецкому парламенту. "Мы надеемся на скорое положительное решение. Речь идет о том, чтобы укрепить НАТО", - отметил канцлер.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле. Однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий для одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом. 

Теги:
ШвецияТурцияГерманияШольц, Олаф
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