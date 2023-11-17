17 ноября, 17:55

Эрдоган: Турция и Германия могут спасти регион от "огня конфликта в Газе"

Президент Турции назвал прекращение огня важнейшим приоритетом

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Турция и ФРГ совместными усилиями могут спасти регион Ближнего Востока от распространения на него "огня конфликта между Израилем и Палестиной". Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Если мы, Турция и Германия, сможем обеспечить гуманитарное прекращение огня, у нас появится возможность предотвратить распространение огня конфликта на весь регион. Прекращение огня является для всех нас важнейшим приоритетом", - заявил Эрдоган. 

Теги:
ТурцияГерманияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация