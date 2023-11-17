Эрдоган: Турция и Германия могут спасти регион от "огня конфликта в Газе"

Президент Турции назвал прекращение огня важнейшим приоритетом

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Турция и ФРГ совместными усилиями могут спасти регион Ближнего Востока от распространения на него "огня конфликта между Израилем и Палестиной". Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Если мы, Турция и Германия, сможем обеспечить гуманитарное прекращение огня, у нас появится возможность предотвратить распространение огня конфликта на весь регион. Прекращение огня является для всех нас важнейшим приоритетом", - заявил Эрдоган.