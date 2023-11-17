Армия Израиля заявила о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные наблюдают "очевидное присутствие" сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС во всех больницах в секторе Газа. Об этом заявил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

"Мы видим присутствие ХАМАС во всех больницах, это явное, определенное присутствие. Они цинично используют эти больницы, как мы можем видеть это здесь, в самом сердце "Аш-Шифы", - заявил он военным в ходе оперативного совещания в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе. Видеозапись его выступления распространила армейская пресс-служба.