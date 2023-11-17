17 ноября, 18:15
Палестино-израильский конфликт

Шольц указал на "отчасти очень разные" взгляды ФРГ и Турции на ближневосточный конфликт

По словам канцлера Германии, поэтому важны очные встречи

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что у Берлина и Анкары разные взгляды на ближневосточный конфликт, именно поэтому важны очные встречи.

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"Не секрет, что на этот конфликт мы имеем разные, а отчасти очень разные взгляды. Именно поэтому наши переговоры важны", - сказал Шольц, обращаясь к Эрдогану.

"Тот, кто знает Германию, понимает, что вопрос солидарности с Израилем для нас не является предметом для обсуждения. Израиль имеет право на самооборону", - заявил канцлер ФРГ. "Для нас право Израиля на существование неоспоримо", - добавил глава германского кабмина.

"Одновременно с этим мы говорим, что каждая жизнь одинаково ценна. Нас удручает страдание палестинского гражданского населения в Газе", - добавил он.

"Мы будем говорить о том, как мы можем избежать дальнейшей эскалации в регионе", - сказал Шольц.

Эрдоган, выступая 27 октября на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за операцию в Газе, и указал, что Запад несет полную ответственность за нее. Эрдоган также сообщал, что Турция пересмотрит отношения с Израилем.

Шольц 14 ноября заявил, что считает такие "упреки абсурдными". 

Теги:
ТурцияГерманияПалестино-израильский конфликтШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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