17 ноября, 18:41

Эксперт: отношения США и Китая останутся заложниками геополитических кризисов

Они могут вызвать новый спад в переговорном процессе между странами, отметил профессор Университета Джонcа Хопкинса Дэвид Арасе

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Американо-китайские отношения останутся заложниками многих геополитических кризисов в мире, которые могут вызвать новый спад в переговорном процессе между странами. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал профессор Университета Джонcа Хопкинса, эксперт в области международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Арасе.

"Произойдут улучшения в двусторонних контактах по целому ряду вопросов", - сказал он. Однако, по словам Арасе, отношения "останутся заложниками неожиданных конфронтаций, многих геополитических и геоэкономических кризисов в горячих точках, которые могут вызвать новый спад" в переговорном процессе. "США хотят снижения напряженности и расширения сотрудничества [с Китаем], но готовы к разочарованию [в этом вопросе]", - добавил эксперт.

"[Президент США Джо] Байден надеется на незначительное увеличение поддержки среди избирателей после соглашения по фентанилу [с КНР], но в целом двусторонняя встреча оказалась слишком несущественной, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку США", - сказал Арасе, комментируя значение переговоров для внутренней политики США и избирательной кампании нынешнего хозяина Белого дома.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Байден на прошедшей встрече в Сан-Франциско (штат Калифорния) договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. По данным агентства Синьхуа, предполагается проводить рабочие встречи министров обороны Китая и Соединенных Штатов, наладить механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования. Стороны также договорились возобновить сотрудничество в борьбе с наркотиками.

Лидеры двух стран провели встречу в ходе проходящего в Сан-Франциско 15-17 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

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