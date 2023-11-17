Пять стран передали на рассмотрение прокурора МУС ситуацию в Палестине

По словам прокурора Карима Хана, с требованием обратились Бангладеш, Боливия, Джибути, Коморы и ЮАР

ГААГА, 17 ноября. /ТАСС/. Пять стран обратились в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) с просьбой провести расследование ситуации в Палестине. Об этом сообщил прокурор Карим Хан.

По его словам, с требованием провести расследование обратились Бангладеш, Боливия, Джибути, Коморы и ЮАР.

В соответствии с Римским статутом любое государство-участник может передать прокурору ситуацию, при которой, как представляется, были совершены одно или несколько преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, для определения того, следует ли предъявить обвинение одному или нескольким конкретным лицам за совершение таких преступлений.

При этом в целом эти обращения имеют лишь символическое значение, поскольку МУС уже с 3 марта 2021 года ведет расследование преступлений, попадающих под юрисдикцию суда, совершенных с 13 июня 2014 года в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. "Оно продолжается и распространяется на эскалацию боевых действий и насилие после нападений, произошедших 7 октября 2023 года", - подчеркнул Хан.