Эрдоган резко ответил немецкому журналисту в Берлине и призвал его не угрожать Турции

В частности, корреспондент агентства DPA задал турецкому лидеру вопрос о том, как Турция, являясь членом НАТО, может занимать позицию по различным международным темам, отличающуюся от союзников

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил немецкому журналисту во время пресс-конференции в Берлине и призвал его не угрожать Турции. Корреспондент агентства DPA задал турецкому лидеру вопрос о том, как Турция, являясь членом НАТО, может занимать позицию по различным международным темам, отличающуюся от союзников. Он также задал вопрос о том, продаст ли Берлин Анкаре истребители Eurofighter Typhoon.

"Прежде всего, Турция - одна из ведущих стран в НАТО, мы входим в пятерку лидеров. Турция - не обычная страна в НАТО. На данный момент, независимо от того, какие мысли и мнения есть в НАТО, кто на чьей стороне между Россией и Украиной? Они на стороне Украины. Как Турция, мы ведем переговоры и с Украиной, и с Россией. Но именно мы перевезли 33 миллиона тонн зерна по зерновому коридору в Европу и Африку", - напомнил Эрдоган.

"Продаст ли Германия истребители. А является ли Германия единственной страной в мире, которая производит истребители? Многие страны работают над этим. В настоящее время Турция является одной из ведущих стран по беспилотным самолетам. Как представитель прессы, не надо нам этим угрожать. Задавайте нам гуманитарные, добросовестные вопросы, и мы дадим вам ответы в этом ключе", - посоветовал турецкий президент журналисту.

Эрдоган также удивился, что представитель немецкого СМИ не обеспокоен "обстрелом церквей в секторе Газа". "Разве Израиль не убил тысячи палестинцев? Убил. Разрушал ли он больницы, разрушал ли он госпитали, наносил ли он удары по местам отправления культа, по церквям, наносил ли он удары по церквям? Как мусульманин, я встревожен этим. Как христианина, вас не беспокоит обстрел этих церквей? Почему вы не выступаете против них? Для нас не должно быть различий между евреями, христианами и мусульманами. Я был первым лидером, который боролся с антисемитизмом", - заявил он.

Пресс-конференция проходила в Берлине в преддверии переговоров Эрдогана с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.