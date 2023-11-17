17 ноября, 18:38
Палестино-израильский конфликт

Глава ВОЗ заявил, что больница "Аш-Шифа" находится под гуманитарной защитой

Это происходит, даже если учреждение использовалось радикальной палестинской группировкой ХАМАС в военных целях, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /ТАСС/. Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа находится под защитой гуманитарного права, даже если она использовалась радикальной палестинской группировкой ХАМАС в военных целях. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на неофициальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

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"Больница "Аш-Шифа" должна иметь возможность функционировать как больница", - отметил он. "Даже если ХАМАС использовало эту больницу в военных целях, эта больница, и на самом деле все учреждения здравоохранения никогда не остаются без защиты, согласно гуманитарному праву".

Глава ВОЗ сообщил, что сейчас внутри больницы "Аш-Шифа", согласно поступившим сообщениям, находятся "до 300 работников здравоохранения и 650 пациентов".

Израильские военные начали утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. ЦАХАЛ также заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТедрос Аданом Гебрейесус
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