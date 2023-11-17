Трюдо обсудил с Си Цзиньпином начало конструктивного диалога Канады и КНР

Речь идет о диалоге по вопросам, которые важны "для всего мира", отметил премьер-министр Канады

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос начала конструктивного диалога между Канадой и Китаем.

"Кроме того, что я поприветствовал председателя Си [Цзиньпина], я поговорил [с ним] о том <...>, чтобы попытаться начать конструктивный диалог по вопросам, которые важны не только для нас, но и для всего мира", - заявил он журналистам на пресс-конференции по итогам своего участия в мероприятиях саммита АТЭС.

Текущие отношения между Канадой и КНР Трюдо назвал "непростыми" и "сложными", но отметил, что у стран есть также общие интересы и точки соприкосновения. При этом он в очередной раз заявил, что во взаимоотношениях с Пекином Оттава будет "твердо придерживаться своих ценностей".

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозила депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, угрожающих национальной безопасности Китая. 24 сентября 2021 года суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволила ей избежать экстрадиции в США. В тот же день Китай отпустил двух канадцев, чье задержание Оттава продолжает считать незаконным.

Кроме того, Оттава ранее неоднократно заявляла о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. С начала этого года в Канаде муссируется тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Пекин все обвинения в свой адрес отрицает.