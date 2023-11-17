Россия и Пакистан обсудили аспекты сотрудничества по борьбе с терроризмом

В пресс-службе МИД Пакистана сообщили, что стороны рассмотрели "глобальные и региональные террористические угрозы, уделив особое внимание обстановке в Афганистане, в государствах Центральной и Южной Азии и Северной Африки"

ИСЛАМАБАД, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан провели в Исламабаде 10-е заседание совместной рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Пакистана.

По ее данным, российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, пакистанскую сторону представлял замглавы МИД республики Сайед Хайдер Шах.

Как отмечается в сообщении, стороны "подробно обсудили глобальные и региональные террористические угрозы, уделив особое внимание обстановке в Афганистане, в государствах Центральной и Южной Азии и Северной Африки". Отмечается, что "дискуссии по укреплению сотрудничества на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества, были особенно плодотворными".

В рамках обсуждения также была подчеркнута важность разработки комплексных стратегий противодействия новым вызовам в области терроризма, включая "распространение радикальных и экстремистских идеологий, а также злоупотребление информационно-коммуникационными технологиями в террористических целях".

Следующее заседание рабочей группы состоится в 2024 году.