17 ноября, 19:17

Россия и Пакистан обсудили аспекты сотрудничества по борьбе с терроризмом

В пресс-службе МИД Пакистана сообщили, что стороны рассмотрели "глобальные и региональные террористические угрозы, уделив особое внимание обстановке в Афганистане, в государствах Центральной и Южной Азии и Северной Африки"

ИСЛАМАБАД, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан провели в Исламабаде 10-е заседание совместной рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Пакистана.

По ее данным, российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, пакистанскую сторону представлял замглавы МИД республики Сайед Хайдер Шах.

Как отмечается в сообщении, стороны "подробно обсудили глобальные и региональные террористические угрозы, уделив особое внимание обстановке в Афганистане, в государствах Центральной и Южной Азии и Северной Африки". Отмечается, что "дискуссии по укреплению сотрудничества на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества, были особенно плодотворными".

В рамках обсуждения также была подчеркнута важность разработки комплексных стратегий противодействия новым вызовам в области терроризма, включая "распространение радикальных и экстремистских идеологий, а также злоупотребление информационно-коммуникационными технологиями в террористических целях".

Следующее заседание рабочей группы состоится в 2024 году. 

Теги:
ПакистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация