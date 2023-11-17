17 ноября, 18:49

Трюдо определил Китай как недемократическую страну

При этом канадский премьер-министр не стал называть председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не стал называть председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, но указал, что Китай не является демократическим государством. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего участия в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Китай - это однопартийное государство. Я не думаю, что кто-то может назвать это демократией", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос, может ли он назвать Си Цзиньпина диктатором. 

Теги:
КанадаКитайТрюдо, Джастин
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