ВОЗ заявила, что не будет участвовать в создании "зоны безопасности" в Газе

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал предложение о создании "зоны безопасности" в районе Аль-Маваси на юге анклава

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет участвовать в создании "зоны безопасности" в секторе Газа без широкого согласия на этот счет и наличия условий в сфере безопасности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на неофициальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

"ВОЗ не будет участвовать в создании какой-либо так называемой зоны безопасности в секторе Газа без широкого согласия, а также до тех пор, пока не появятся фундаментальные условия для обеспечения безопасности и удовлетворения других существенных потребностей, а также пока не будет создан механизм надзора за ее реализацией", - сказал Гебрейесус.

Он раскритиковал предложение о создании "зоны безопасности" в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, подчеркнув, что "это верный путь к катастрофе". "Попытка разместить так много людей на столь маленькой территории и с такой слабой инфраструктурой значительно увеличит риски для здоровья людей", - подчеркнул гендиректор.

Гуманитарные подразделения системы ООН, входящие в Межучрежденческий постоянный комитет, объявили 16 ноября, что не будут участвовать в реализации каких-либо инициатив по созданию "зоны безопасности" в секторе Газа. Об этом они сообщили в распространенном в Женеве совместном заявлении, которое подписали заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, эксперты и руководители некоторых структур всемирной организации, таких как ВОЗ, Детский фонд и Управление верховного комиссара по делам беженцев.